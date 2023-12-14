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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «Миранчук - уровень середняка Серии А»

14 Декабря 2023 • 11:18 Комментировать

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о ситуации полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Алексей - взрослый человек и будет принимать решение сам. Миранчук - уровень середняка Серии А. Чтобы быть выше среднего, нужно постоянно играть. Этого пока не хватает Алексею», - приводит слова Владимира «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Алексей принял участие в шести поединках, в которых отметился одной голевой передачей. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

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