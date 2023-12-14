Переговоры «Зенита» и «Коринтианса» по Ренану зашли в тупик

Бразильский «Коринтианс» не смог договориться с петербургским «Зенитом» по трансферу защитника Роберта Ренана. По информации журналистов ESPN Brasil, стороны обсуждали возможную аренду игрока, но так и не сумели согласовать сделку.

Питерцы настаивали на 6-месячной аренде с последующим правом продажи. Бразильскую сторону не устроили выдвинутые «сине-бело-голубыми» условия. «Коринтианс» хотел арендовать Роберта на один год, но такой вариант не устроил «Зенит».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Ренан провел четыре поединка, в которых не отметился голевыми действиями.