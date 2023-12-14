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Переговоры «Зенита» и «Коринтианса» по Ренану зашли в тупик

14 Декабря 2023 • 10:56 Комментировать

Бразильский «Коринтианс» не смог договориться с петербургским «Зенитом» по трансферу защитника Роберта Ренана. По информации журналистов ESPN Brasil, стороны обсуждали возможную аренду игрока, но так и не сумели согласовать сделку.

Питерцы настаивали на 6-месячной аренде с последующим правом продажи. Бразильскую сторону не устроили выдвинутые «сине-бело-голубыми» условия. «Коринтианс» хотел арендовать Роберта на один год, но такой вариант не устроил «Зенит».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Ренан провел четыре поединка, в которых не отметился голевыми действиями.

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Зенит Коринтианс Роберт Ренан трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Переговоры «Зенита» и «Коринтианса» по Ренану зашли в тупик
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