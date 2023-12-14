Кечинов назвал «Сочи» главным разочарованием первой части сезона в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о выступлениях «Сочи» в нынешнем сезоне.

Напомним, после 18 туров РПЛ южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков. Кечинов назвал «Сочи» главным разочарованием первой части сезона.

«Эта команда стала главным разочарованием. Если участь, что в недалёком прошлом команда боролась за медали в РПЛ и показывала очень яркую игру, сейчас видеть «Сочи» на задворках — это сюрприз», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта следующего года. Первым соперником «Сочи» во второй части сезона станет калининградская «Балтика».