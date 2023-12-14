В «Пари НН» высказались об интересе «Нанта» к Севикяну

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов отреагировал на информацию об интересе «Нанта» к полузащитнику нижегородской команды Эдгару Севикяну.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» готов будет рассмотреть предложения по Севикяну лишь в конце текущего сезона.

«Был неофициальный запрос. С нами связались и спросили условия. Но это был высокопоставленный представитель клуба», — приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 22-лений Севикян провёл за «Пари НН» 24 матча, в которых забил семь голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 1,8 миллиона евро.

Отметим, что после 15 туров чемпионата Франции «Нант» нанимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 18 набранных очков.