Кечинов назвал главное открытие первой половины сезона РПЛ

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о выступлении «Краснодара» в первой половине нынешнего сезона.

«Главное открытие - «Краснодар». Ожидалось, что в текущем сезоне «Краснодар» замахнётся на что-то серьёзное. Но мало кто поставил бы на то, что к перерыву команда будет занимать первое место. Молодцы!» - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Напомним, что по итогам 18 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 38 баллов и занимает первое место в таблице. «Быки» опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка.