Сутормин высказался о шансах «Зенита» на чемпионство

Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился мыслями о шансах «сине-бело-голубых» защитить чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«При должной работе результат будет хорошим. Интрига сохраняется в том виде, который сейчас есть. Посмотрим, что будет в весенней части чемпионата», - передает слова полузащитника «Известия».

Напомним, что по итогам первой половины сезона петербургский коллектив набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.