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Сутормин рассказал, что ему не нравится в «Зените»

14 Декабря 2023 • 08:25 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился мыслями касательно своего будущего в стане «сине-бело-голубых».

«Я всегда говорил, что игровое время, которое есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с «Зенитом». Тут больше вопрос к руководству клуба. С ним надо разговаривать», - приводит слова футболиста «Известия».

Напомним, что Алексей защищает цвета петербургского коллектива с лета 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 поединках во всех турнирах и оформил две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
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