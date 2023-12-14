Сутормин рассказал, что ему не нравится в «Зените»

Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился мыслями касательно своего будущего в стане «сине-бело-голубых».

«Я всегда говорил, что игровое время, которое есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с «Зенитом». Тут больше вопрос к руководству клуба. С ним надо разговаривать», - приводит слова футболиста «Известия».

Напомним, что Алексей защищает цвета петербургского коллектива с лета 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 поединках во всех турнирах и оформил две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.