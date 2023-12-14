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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» оценили место команды в РПЛ

14 Декабря 2023 • 08:14 Комментировать

Дмитрий Кондратов, председатель совета директоров «Пари НН», высказался касательно выступления команды в первой части сезона Российской премьер-лиги.

«Это хороший старт для нас, но считать очки надо в конце сезона. Нам есть к чему стремиться. Мы не выигрываем в гостях, над этим нужно работать. Нынешнее девятое место - наше заслуженное сейчас», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 18 туров нижегородский коллектив набрал 24 балла и располагается на девятой позиции в турнирной таблице. В первом поединке после зимнего перерыва «Пари НН» встретится с воронежским «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Дмитрий Кондратов
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