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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» направило обращение в ЭСК РФС

13 Декабря 2023 • 23:52 Комментировать

После ничьей с «Факелом» (1:1) в последнем матче 2023 года «Динамо» направило обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Согласно информации «Спорт-Экспресса», «бело-голубые» попросили ЭСК рассмотреть момент с назначением пенальти ближе к завершению второго тайма.

Напомним, что «Факел» реализовал одиннадцатиметровый и сравнял счёт. Игра завершилась с результатом 1:1.

Отметим, что матч Премьер-лиги между «Факелом» и «Динамо» судил Рафаэль Шафеев.

После первой части сезона «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва ЭСК РФС
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