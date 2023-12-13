«Динамо» направило обращение в ЭСК РФС

После ничьей с «Факелом» (1:1) в последнем матче 2023 года «Динамо» направило обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Согласно информации «Спорт-Экспресса», «бело-голубые» попросили ЭСК рассмотреть момент с назначением пенальти ближе к завершению второго тайма.

Напомним, что «Факел» реализовал одиннадцатиметровый и сравнял счёт. Игра завершилась с результатом 1:1.

Отметим, что матч Премьер-лиги между «Факелом» и «Динамо» судил Рафаэль Шафеев.

После первой части сезона «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России.