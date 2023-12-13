​Как Газзаев оштрафовал игроков ЦСКА за еду в «Макдональдсе» - воспоминания Евсикова

Экс-игрок ЦСКА Денис Евсиков вспомнил, как Валерий Газзаев оштрафовал его и ещё двух футболистов за еду в «Макдональдсе».

По словам Евсикова, в конце теории Газзаев подозвал тройку игроков. Бывший игрок ЦСКА вспомнил, что тогда сказал тренер.

«Вот скажите мне, вам мало платят? Тогда почему вы питаетесь в дешёвом американском ресторане? Я еду и вижу, как мои футболисты выходят с полными пакетами этого говна!» - вспоминает Евсиков слова Газзаева в комментарии для Sport24.

Евсиков добавил, что каждого из троих футболистов из-за той ситуации оштрафовали на 1000 долларов.

Отметим, что после первой части сезона ЦСКА располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.