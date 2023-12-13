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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тетрадзе назвал отличие между итальянскими и российскими футболистами

13 Декабря 2023 • 23:18 Комментировать

Бывший футболист, а ныне тренер Омари Тетрадзе с 1996 по 1999 годы выступал в Риме в составе местной «Ромы». Омари рассказал, какое отличие между тренировками в России и Италии сразу бросилось ему в глаза.

«Там люди заранее приезжали на тренировку пообщаться, попить кофе, потренироваться в зале. У нас же если тренировка в 11:00, то приходим мы в 10:55. Швыряем сумку, грязные гетры на себя - и вперед. Только бы без штрафа за опоздание», - вспоминает Тетрадзе для Sport24.

В Италии же, по словам тренера, футболисты могли приезжать на клубную базу аж за полтора часа, чтобы провести это время с пользой.

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Евро-Футбол.Ру,
Омари Тетрадзе
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