Рахимов рассказал, с чем связан прогресс Дюпина

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, с чем связана уверенная игра вратаря команды Юрия Дюпина в нынешнем сезоне.

«С Юрой я сам отдельно разговаривал. Естественно, он все слышит и читает. У него получился один матч, второй, и он поймал эту уверенность», — приводит слова специалиста «Матч ТВ». Рахимов также пошутил, что хорошая игра ногами Дюпина в последнее время не вызвана хирургическим вмешательством.

Напомним, что Дюпин провёл все 18 матчей в рамках Российской премьер-лиги, восемь раз сыграв «на ноль». «Рубин» находится на седьмом месте в турнирной таблице.