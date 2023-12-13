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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимов рассказал, с чем связан прогресс Дюпина

13 Декабря 2023 • 23:02 Комментировать
Балтика
0:1
Рубин

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, с чем связана уверенная игра вратаря команды Юрия Дюпина в нынешнем сезоне.

«С Юрой я сам отдельно разговаривал. Естественно, он все слышит и читает. У него получился один матч, второй, и он поймал эту уверенность», — приводит слова специалиста «Матч ТВ». Рахимов также пошутил, что хорошая игра ногами Дюпина в последнее время не вызвана хирургическим вмешательством.

Напомним, что Дюпин провёл все 18 матчей в рамках Российской премьер-лиги, восемь раз сыграв «на ноль». «Рубин» находится на седьмом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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