Агент Ионова не сомневается, что Алексей продолжит карьеру

Агент полузащитника Алексея Ионова Милко Бански рассказал о дальнейших планах его клиента.

Напомним, что вчера опытный российский полузащитник покинул «Ростов», аргументировав это тем, что в клубе прислушались к его просьбе. Сейчас Алексей в свои 34 года – свободный агент. Пробыл он в составе дончан во второй раз в своей карьере всего полгода – с прошлого лета. До этого он был игроком «Краснодара».

«Конечно, сейчас у Алексея есть план отдохнуть, а после - продолжить играть», - говорит Бански «Чемпионату».

В этом сезоне Ионов сыграл за дончан в 17 матчах, в которых ему удалось единожды отметиться голевой передачей.