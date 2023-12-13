Кабутов объяснил успешный осенний отрезок «Рубина»

Защитник казанского «Рубина», один из лучших игроков РПЛ на позиции правого защитника Дмитрий Кабутов рассказал, благодаря чему казанцы смогли взлететь с низа турнирной таблицы в первую восьмёрку минувшей осенью.

«Первое: сыгранность. Второе – удача, где-то нам повезло больше, а не как в начале сезона. А ещё каждый стал сильнее, я думаю, в любом случае, через тренировки, через эту работу», - говорит Кабутов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что первую часть сезона «Рубин» завершил на седьмом месте турнирной таблицы с 27 баллами, опережая столичный ЦСКА по дополнительным показателям. С 11 по 16-й тур казанцы победили в пяти матчах и ещё один, как раз с ЦСКА сыграли вничью (0:0).