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«Краснодар» может продать своего защитника в бразильский клуб слухи

13 Декабря 2023 • 22:07 Комментировать

«Краснодар» может расстаться с 30-летним защитником Хуниором Алонсо.

Как пишет Globo, игроком обороны заинтересовался бразильский клуб «Васку да Гама». Руководство «быков» выставило ценник на футболиста – 1,5 млн евро. В ответ потенциальные покупатели пытаются сбить цену в меньшую сторону.

Алонсо является игроком «Краснодара» с зимы 2022 года. Всего в текущем сезоне он вышел на поле в 24-х, абсолютно всех матчах за «быков» во всех турнирах и отличился в них двумя голевыми передачами.

Нынешний контракт опытного парагвайца с лидером Российской премьер-лиги истекает 30 июня 2025 года.

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