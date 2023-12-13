«Тобол» снова попытается подписать Зуева

Казахстанский «Тобол» этой зимой может снова попытаться подписать Александра Зуева, бывшего полузащитника московского «Спаратка», «Рубина» и других команд.

По информации Metaratings.kz, в «Тоболе» вернулись к кандидатуре Зуева и хотят провести повторные переговоры с игроком.

Кстати, не так давно Александр дебютировал за национальную сборную Казахстана.

Сейчас экс-спартаковец является игроком белградского клуба ИМТ, что выступает в высшем дивизионе Сербии. Контракт Зуева с командой рассчитан до окончания текущего сезона. У футболиста в активе 11 матчей и одна голевая передача.