Алексей Миранчук сможет сыграть с «Ракувом» в Лиге Европы

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку бергамасков на завтрашний матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА против польского «Ракува», пишет клубная пресс-служба. Команды встретятся в Польше завтра, 14 декабря.

Напомним, что в прошедшие выходные Миранчук оформил первое голевое действие в сезоне за «Аталанту» - он сделал ассист в матче с «Миланом», благодаря его голевому пасу бергамаски оформили домашнюю победу над «россонери» - 3:2.

Всего у Миранчука в этом сезоне в активе девять выходов на поле за свой футбольный клуб. Контрактом Алексей связан с бергамасками до следующего лета.