Крал станет полноценным игроком «Униона» следующим летом

Берлинский «Унион» подпишет чешского опорника Алекса Крала грядущим летом, пишет Bild.

Именно следующим летом Алекс станет свободным агентом – его контракт со «Спартаком» из Москвы подойдёт к концу, а стороны продлевать трудовой договор, разумеется, не собираются.

Крал, напомним, приостановил свой контракт с «красно-белыми» в июне 2023 года, а после стал игроком «Униона». В сезоне-2022/23 чех выступал за другой немецкий клуб – «Шальке», но в рамках арендного соглашения.

В текущем сезоне Крал провёл за столичный немецкий коллектив 18 официальных игр и отличился по разу голом и ассистом – в Лиге чемпионов УЕФА.