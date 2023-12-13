Бояринцев: «Спартаку» на любую позицию можно искать усиление

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев ответил на вопрос о позициях, которые необходимо усилить «красно-белым» этой зимой.

По мнению эксперта, столичному клубу можно искать новых футболистов на любую позицию.

«Но, мне кажется, что в группе атаки у команды достаточно хорошая конкуренция. Я бы в центральную ось поискал усиление: опорный полузащитник, центральный защитник», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

Напомним, в летнее трансферное окно «Спартак» приобрел четырех футболистов: Тео Бонгонда, Хесуса Медину, Олега Рябчука и Срджана Бабича. Стоит сказать, что лишь у последнего получилось стать крепким игроком стартового состава.