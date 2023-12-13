Бояринцев: «Спартаку» будет сложно бороться за чемпионство

Экс-хавбек «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы «красно-белых» в борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Думаю, что за тройку весной в любом случае спартаковцы поборются. Можно ли будет сразиться за чемпионство? Если смотреть на вещи реально, сделать это «Спартаку» будет сложно», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

По мнению эксперта, даже если «красно-белые» усилят свой состав этой зимой, то им все равно будет тяжело противостоять «Краснодару» и «Зениту», ведь многое уже упущено.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, заработав в 18 матчах 30 очков. У лидирующего «Краснодара» 38 зачетных баллов.