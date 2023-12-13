​Министр спорта Татарстана анонсировал перемены в «Рубине»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался по поводу «Рубина» и его дальнейших перспектив.

По словам Леонова, «Рубин» достойно справился с вызовом в виде периода во втором по рангу дивизионе.

«Сейчас у клуба есть амбиции, правящая верхушка, которая разбирается в футболе, делает правильные выводы. Дальше – больше. Думаю, в межсезонье будут кое-какие перемены и вливания, может, даже смена каких-то тактик», - цитирует Леонова ТАСС.

После первой части чемпионата России, которая состоялась из восемнадцати туров, «Рубин» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице с 28 набранными очками в кармане. Сезон Премьер-лиги продолжится в начале марта.