Новиков: «Скамейка ЦСКА не слабая, но точно короткая»

Бывший голкипер столичных «армейцев» Валерий Новиков высказался о текущем состоянии московского клуба.

«Болельщики считают, что у ЦСКА слабая скамейка? Именно слабой назвать ее нельзя, но короткой можно», - рассуждает Новиков для «РБ Спорта».

Напомним, что завершили первую часть сезона после 18 прошедших туров подопечные Владимира Федотова на восьмом месте с 27 баллами в копилке. Столько же – у казанского «Рубина».

«Какие позиции надо усилить? Все кроме вратарской», - говорит Новиков, добавляя, что в каждую линию было бы неплохо приобрести по одному новичку, а Акинфееву дублёр не пригодится.