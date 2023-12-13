Уругвайский опорный полузащитник Родриго Саравия может продолжить карьеру в России. Как пишет Carve Deportiva, игрок аргентинского клуба «Химнасия Ла-Плата» заинтересовал один из российских клубов.

О том, правда это или нет, корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» спросил у его агента Джоана Гориссена.

«Да, это правда, интерес из России есть, но конкретный клуб я назвать не могу», - говорит нам Гориссен.

Права на Саравию принадлежат другому клубу из Латинской Америки, его родному уругвайскому «Пеньяролю». В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 900 тыс. евро. Уроженцу города Монтевидео 23 года.