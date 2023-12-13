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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Я не ожидал, что «Краснодар» будет лидером РПЛ — Булыкин

13 Декабря 2023 • 20:34 Комментировать

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Эксперт признался, что не ожидал увидеть «Краснодар» на вершине таблицы РПЛ после окончания первой части сезона.

«Команды в турнирной таблице расположились очень плотно. Есть группа лидеров в виде «Зенита» и «Краснодара», но также рядом находятся московские команды, которые явно будут претендовать на призовые места», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В 18 турах текущего сезона РПЛ «Краснодар» смог заработать 38 очков, которые позволяют команде возглавлять чемпионат. На второй позиции находится «Зенит» (36), а замыкает тройку «Динамо» (32).

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