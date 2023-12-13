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Осинькин: Хотелось бы, чтобы лидеры «Крыльев Советов» остались в команде

13 Декабря 2023 • 20:24 Комментировать

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о трансферных планах команды этой зимой.

«У «Крыльев» нет позиций, которые явно проседали бы. Но, конечно, мы хотели бы усилиться в зависимости от наших возможностей и того, кого нам предложат на рынке. Будем рассматривать варианты», — приводит слова Осинькина Sport24.

Специалист добавил, что хотел бы сохранить всех лидеров в клубе, отметив, что в предстоящее трансферное окно «Крылья Советов» не будут заниматься глобальной перестройкой состава, как это происходило ранее.

Подопечные Осинькина завершили первую часть сезона на шестой позиции, заработав 29 очков в 18 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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