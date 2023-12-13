Борис Игнатьев: «Всё зависит от «Краснодара»

Экс-наставник российской национальной команды Борис Игнатьев поделился комментарием о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.

«Все зависит от «Краснодара»: будут они чемпионами или нет. В начале сезона у всех команд были одинаковые шансы. А сейчас у краснодарцев есть преимущество», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

При этом специалист считает, что остальные клубы не отдадут трофей просто так «Краснодару», сейчас на «быков» все будут настраиваться по-другому, как на лидера.

Подопечные Владимира Ивича ушли на зимнюю паузу лидерами чемпионата России. На счету «Краснодара» 38 очков после 18 сыгранных туров. Ближайший преследователь — «Зенит», в копилке которого 36 баллов.