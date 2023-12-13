Мор оценил возможный трансфер Букари в «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Црвены Звезды» Османа Букари в стан «красно-белых».

«Букари — очень быстрый нападающий, который здорово умеет работать с мячом, очень хорошо обыгрывает соперника. Я думаю, что с большой долей вероятности зимой его приобретет какой‑нибудь топ‑клуб», — цитирует Мора «Матч ТВ».

При этом эксперт не стал исключать, что Букари может продолжить карьеру в топ-клубе России.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий из Ганы принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых он стал автором семи забитых мячей и записал в свой актив четыре ассиста.