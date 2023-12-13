Божович оценил потенциального новичка «Спартака» из Сербии

Вчера вечером инсайдер Иван Карпов сообщил, что 18-летний нападающий белградского ИМТ Милош Лукович может стать игроком одного из столичных клубов РПЛ. Речь идёт или про «Спартак», или про московское «Динамо».

Балканский тренер Миодраг Божович, много лет проработавший в России, оценил потенциальный трансфер молодого серба в стан «красно-белых».

«Талантливый, хороший игрок. Я уверен, что Лукович мог бы заиграть в России. По стилю игры больше вижу его в «Спартаке», чем в остальных командах», - говорит Божович Metaratings.

Подробнее о возможном зимнем новичке «Спартака» мы писали здесь.