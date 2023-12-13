Мор: «Спартаку» нужен хороший плеймейкер

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о том, необходимо ли «красно-белым» подписывать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

«Если и нужно усиление «Спартаку», то максимум на одного человека. И то на того, у которого были бы такие характеристики, которых нет больше ни у кого», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

По мнению эксперта, «Спартаку» нужен качественный плеймейкер или высокий форвард, который будет бороться бы за место в основе с Александром Соболевым.

В 18 играх Российской премьер-лиги столичный клуб набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.