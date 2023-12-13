Агент Рябчука отреагировал на критику от Титова

Агент защитника московского «Спартака» Олега Рябчука Рамил Адигезалов ответил на критику своего клиента от бывшего игрока «красно-белых» Егора Титова.

Ранее Титов назвал Рябчука одним из разочарований в команде.

«Спартак» сейчас – крайне нестабилен, не сильно организован. Олег в суматоху клуба просто пока не вклинился. Сложно играть в понятный футбол, когда в команде все играют в непонятный», - говорит Адигезалов для Legalbet.

Напомним, Рябчук пополнил состав «красно-белых» минувшим летом, перейдя из «Олимпиакоса». За половину сезона он сыграл 16 матчей за свой клуб и оформил один ассист.