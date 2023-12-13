Созин: «Открытие аэропорта поможет «Краснодару» стать чемпионом»

Экс-представитель комитета РФС по этике и футбольный эксперт Андрей Созин оценил шансы «Краснодара» на чемпионство после того, как откроют закрытый почти два года аэропорт города Краснодар. Новости об этом появились сегодня в среду.

«Конечно, это добавит настроение «Краснодару» и увеличит их шансы на титул! Можно делать привычные циклы между играми. Да и легионеры избалованы, они на поезда не очень поглядывают», - говорит Созин для Legalbet.

Напомним, что «Краснодар» из-за закрытия аэропорта не мог летать на выездные матчи из своего города и добирался на игры комбинированной дорогой. Воздушная гавань Краснодара закрыта с 24 февраля 2022 года.