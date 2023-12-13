Рахимов – о Фамейе: «Командный игрок, заражённый общей идеей»

Рашид Рахимов, рулевой казанского «Рубина» порассуждал об одном из своих нападающих – Джоэле Фамейе. Этот легионер, который выступает в России уже несколько лет, поразил Рахимова своей отдачей на благо команды, несмотря на статус.

«Джоэль, не всегда играет, но я вижу, как он переживает и реагирует на это. Кто первым идёт к Даку поздравлять после гола? Фамейе. И это говорит о его качествах. Он – командный игрок и заражен общей идеей», - говорит Рахимов для официального сайта «Рубина».

В этом сезоне в активе 26-летнего Джоэля 20 матчей за команду, в которых он забил трижды и единожды ассистировал.