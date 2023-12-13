«Пари НН» рассмотрит предложения по Севикяну только в конце сезона

Появились новые подробности касаемо «Пари НН» и одного из самых талантливых и результативных игроков этого клуба - Эдгара Севикяна.

По информации Metaratings, нижегородцы не планируют прикасаться к предложениям по Эдгару этой зимой, поскольку уверены, что он поможет им достичь целей на текущий сезон.

«Уже после сезона клуб рассмотрит все возможные предложения», - отмечает источник.

Ранее сообщалось, что молодой игрок сборной Армении не хочет переходить в другой клуб РПЛ, а видит себя игроком европейской команды. В текущем сезоне Севикян помог «горожанам» семью голами в рамках официальных турниров.