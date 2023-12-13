Сычёв рад, что в РПЛ есть конкуренция

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о текущем сезоне Российской премьер-лиги. Сычёв рад тому факту, что в борьбе за чемпионский титул присутствует интрига.

«Очень радует, что наконец-то есть конкуренция в чемпионате. Приятно наблюдать за «Краснодаром», строится серьёзная команда, которая хочет стать чемпионом. Всегда что-то говорят со стороны по таблице, но всё покажет игра весной», - цитирует Сычёва Metaratings.

После восемнадцати сыгранных туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России. Второй «Зенит», который выигрывал чемпионский титул в каждом из пяти предыдущих сезонов, отстаёт от «быков» на два зачётных балла (36 против 38).

Стоит сказать, что «Краснодар» ещё никогда не выигрывал чемпионат России. Сезон продолжится в марте.