Защитником питерского «Зенита» Робертом Ренаном заинтересованы несколько европейских команд.

Как сообщает издание Globo, кроме английского «Вест Хэма», на 20-летнего бразильца положили глаз ещё две команды, названия которых не раскрываются.

Ранее СМИ сообщали, что бразилец хочет покинуть команду с берегов Невы уже в ближайшее трансферное окно, так как недоволен своим игровым временем.

Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

В этом сезоне он провел восемь матчей, но не не смог отметиться результативными действиями.