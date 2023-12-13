Рахимов: «Что с Рыбусом? Хроническое невезение»

Минувшим летом состав казанского «Рубина» пополнил польский ветеран РПЛ, опытный защитник Мацей Рыбус. Казалось, что он зацементирует правый фланг обороны казанцев, но не вышло – 34-летний Мацей сыграл за клуб лишь в двух матчах – по одному в Кубке России и РПЛ.

Главный тренер казанцев Рашид Рахимов объяснил эту ситуацию.

«Скорее у него хроническое невезение, чем хронические травмы. Однажды в упражнении он получил удар шипами в коленную чашечку, та треснула. Миллиметр ниже – ничего бы не было», - говорит Рахимов пресс-службе «Рубина».

Тренер добавил, что раньше Мацей не испытывал такие регулярные проблемы со здоровьем.

«По «Ахмату» помню его. Я Мацея успокаиваю и говорю: «Успокойся, без травм не бывает», - добавил Рахимов.

Напомним, что до перехода в «Рубин» Рыбус был нерегулярным игроком «Спартака». Его контракт с казанцами действует до конца текущего сезона.