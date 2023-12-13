Божович назвал три проблемы российского футбола

Бывший главный тренер многих команд РПЛ Миодраг Божович высказался о главных проблемах российского футбола.

Главной проблем специалист отметил отсутствие участия в еврокубках (из-за политической ситуации в мире), ведь игры против топ-клубов дают определённый прогресс. Также он выделил судейство, ведь за последнее время практически ничего не изменилось, и это очень бросается в глаза.

«И самое главное — нет новых таланливых игроков. Молодежный футбол в России не развивается как надо. В такой большой стране не могу сказать, что растет много хороших футболистов», - приводит слова Божовича Sport24.