Рахимов рассказал, кто из игроков «Рубина» может уехать в Европу

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, кто из его команды, помимо Мирлинда Даку, потенциально может уехать в европейский чемпионат высокого ранга.

«Вуячич и Иву. Виден высокий потенциал и у Чумича. У него есть нестандартность действий, дриблинга, скорость. Но и ему есть в чём прибавлять», - рассуждает Рахимов для клубной пресс-службы.

Ранее Рахимов подтвердил, что албанский форвард Мирлинд Даку точно никуда не уйдёт зимой, так как ему нужно набирать форму перед чемпионатом Европы-2024.

«Рубиновые» после первой половины сезона закрепили за собой седьмую строчку таблицы национального первенства.