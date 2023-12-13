​Сычёв: «Локомотив» ещё в борьбе за чемпионство»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв дал комментарий по поводу выступления команды в первой части сезона.

Отметим, что после восемнадцати туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

По словам Сычёва, оценка первой части сезона в исполнении «Локомотива» должна быть позитивной, ведь когда продолжает вести борьбу за высокие места.

«Показывают достойную игру. Я считаю, что всё покажет весенняя часть сезона, команда ещё в борьбе за чемпионство», - цитирует Сычёва Metaratings.

От лидирующего в Премьер-лиге «Краснодара» «Локомотив» отстаёт на семь очков.