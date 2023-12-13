Защитник питерского «Зенита» Роберт Ренан планирует сменить клубную прописку в ближайшее время, об этом сообщает Globo.

По данным источника, бразилец недоволен своим игровым временем в составе команды с берегов Невы и считает, что ему нет места в составе многократного чемпиона РПЛ. Также отмечается, что он ведёт переговоры о возвращении в «Коринтианс».

Ранее СМИ сообщали, что бразилец может уйти в аренду в «Вест Хэм».

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в восьми играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, но не смог отметиться результативными действиями.

Его рыночная стоимость составляет девять миллионов евро.