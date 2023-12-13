Кабутов: «Осинькин больше добрый, чем злой»

Правый защитник казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов некоторое время тренировался под руководством Игоря Осинькина, творца одного из сенсаций РПЛ текущего сезона и главного тренера самарских «Крыльев Советов». Кабутов рассказал о человеческих качествах Осинькина и тренировках под его руководством.

«Он больше, наверное, добрый, чем злой. Бывает, если, например, не низом дашь пас, то он подскочит и будет кричать. Но в целом – он больше добрый», - вспоминает Кабутов для телеканала «Матч ТВ».

«Крылья» под руководством Осинькина завершили первую часть РПЛ на шестом месте турнирной таблицы с 29 баллами в копилке.