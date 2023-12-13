Тетрадзе: «В Грузии хорошие условия только у пяти команд первенства»

Известный футбольный тренер Омари Тетрадзе рассказал, как дела с инфраструктурой команд обстоят в чемпионате Грузии.

Он заявил, что хорошие условия только у пяти команд первенства — это тбилисское «Динамо», батумское «Динамо», «Торпедо» Кутаиси, «Самгурали» и «Дилы». Другие пять команд вынуждены арендовать поля.

«Представьте: скоро матч, а соперники проводят предыгровую тренировку рядом. Работая в «Сабуртало», я не мог провести в день две тренировки», - вспоминает Тетрадзе для Sport24.

Омари добавил, что в России практически у всех команд Второй лиги есть базы. Многие грузинские клубы же таким похвастаться могут.

Ранее Тетрадзе высказался о положении грузинской звезды футбола – вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Молодой грузин впечатляет многих экспертов меньше, чем в прошлом сезоне.