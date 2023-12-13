​Черевченко: «У меня много вариантов, в том числе предложение из РПЛ»

Российский тренер Игорь Черевченко не только подтвердил уход из «Истиклола», но и ответил на вопрос о своих планах на будущее. На днях сообщалось, что видеть Черевченко у руля команды хотят в «Шиннике». Впрочем, у 49-летнего специалиста есть и другие варианты.

«Есть предложения и не только от «Шинника». На данный момент раздумываю над ними. Много вариантов – как российских, в том числе предложение из РПЛ, так и зарубежные, включая Азию», - слова Черевченко на своих страницах приводит Sport24.

Отметим, что таджикистанский «Истиклол» Игорь Черевченко тренировал на протяжении 2023 календарного года.

В настоящий момент Российская премьер-лига находится на зимних каникулах. Сезон возобновится в начале марта.