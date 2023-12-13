Зимой «Рубин» не продаст Даку – Рахимов подтвердил

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался касаемо будущего форварда казанцев Мирлинда Даку. Албанец, напомним, перебрался в Казань только минувшим летом.

«Его продажа исключена. И он сам не желает с нами расставаться. Ему надо здорово отыграть весной и в хорошей форме подойти к Евро-2024», - говорит Рахимов пресс-службе казанцев.

Сейчас в активе Мирлинда 21 матч во всех турнирах за «рубиновых». В них албанец забил четыре мяча и отдал ассист. Даку является игроком национальной сборной Албании, которая квалифицировалась на Евро-2024 в Германии по прямой путёвке.