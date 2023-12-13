Московские ЦСКА и «Локомотив» не заинтересованы в услугах центрального защитника «Галатасарая» Абдулкерима Бардакчи, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах 29-летнего футболиста также заинтересован питерский «Зенит».

Контракт игрока сборной Турции с «Галатасараем» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллионов евро.

Стоит отметить, что за свою профессиональную карьеру он выступал только в местных командах.

В текущем сезоне Бардакчи принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.