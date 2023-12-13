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Рахимов – о Кабутове: «Мы его очень ценим»

13 Декабря 2023 • 18:42 Комментировать

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов порассуждал об одном из своих подопечных – игроке фланга Дмитрии Кабутове.

«Мы его очень высоко ценим. Даже хорошо частично для нас, что «лучший правый защитник лиги» не вызывается в сборную страны. Будет больше отдыхать и меньше риск получить травму», - рассуждает Рахимов для пресс-службы «Рубина».

Кабутову 31 год. За казанцев он выступает с июля 2022 года. В этом сезоне в его активе 20 матчей в официальных турнирах, притом в РПЛ он сыграл за казанский клуб абсолютном в каждом из 18 прошедших туров. Игрок славится своими фланговыми передачами.

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