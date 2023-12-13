Угаров считает, что «Зениту» не нужно удерживать Вендела

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров высказался о будущем полузащитника питерской команды Маркуса Вендела.

Ранее СМИ сообщали, что бразилец попросил агента о немедленном трансфере из российской команды во «Флуминенсе».

Эксперт считает, что команде с берегов Невы не стоит удерживать футболиста, и нужно назвать сумму, за которую готова расстаться с ним, а дальше уже агент должен делать свою работу и заниматься поиском клуба.

«Потому что от него не будет никакого толку. Постоянно его уговаривать. Семак не знает, может он на него рассчитывать или нет», — цитирует Угарова «Спорт День за Днём».