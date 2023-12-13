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«Балтика» поделилась планами на зиму

13 Декабря 2023 • 18:32 Комментировать

Один из аутсайдеров РПЛ, калининградская «Балтика» проведёт три зимних сбора в Турции. Об этом пишет официальный интернет-портал команды.

Зимний отпуск балтийцев продлится до 12 января. После у команды запланированы три сбора в турецком Белеке. Они пройдут с 14 по 26 января, с 29 января по 11 февраля и с 13 по 24 февраля соответственно.

Напомним, что «Балтика» завершила первую часть сезона на 15-м месте турнирной таблицы, отрыв от последнего места – всего два балла, но и отставание от зоны стыковых матчей такое же.

Ранее в воронежском «Факеле» также сообщили о планах трёх сборов в Белеке.


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Евро-Футбол.Ру,
Балтика
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