Руслан Нигматуллин назвал лучшего вратаря первой части сезона РПЛ

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин назвал лучшего голкипера первой части сезона Российской премьер-лиги.

Эксперт выделил вратарей московского «Локомотива» Илью Лантратова и «Краснодара» Матвея Сафонова, которые справедливо играют в сборной России.

«Они наиболее стабильно и ярко провели первую часть чемпионата. Сафонова поставлю на первое место», - приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Стоит отметить, что он не смог назвать голкипера-открытие.

В текущем сезоне РПЛ Сафонов принял участие в 18 играх, в которых восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.