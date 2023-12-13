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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Руслан Нигматуллин назвал лучшего вратаря первой части сезона РПЛ

13 Декабря 2023 • 18:20 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин назвал лучшего голкипера первой части сезона Российской премьер-лиги.

Эксперт выделил вратарей московского «Локомотива» Илью Лантратова и «Краснодара» Матвея Сафонова, которые справедливо играют в сборной России. 

«Они наиболее стабильно и ярко провели первую часть чемпионата. Сафонова поставлю на первое место», - приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Стоит отметить, что он не смог назвать голкипера-открытие.

В текущем сезоне РПЛ Сафонов принял участие в 18 играх, в которых восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. 

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Евро-Футбол.Ру,
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