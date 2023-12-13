«Сокол» хочет забрать форварда у «Пари НН»

Саратовский «Сокол» заинтересован в игроке атаки нижегородского «Пари НН» Русланбеке Джиянове, об этом пишет журналист Сергей Ильёв. По его информации, саратовцы хотят взять игрока в аренду.

Нижегородцы приобрели 22-летнего форварда у ташкентского «Олимпика», сделка состоялась в феврале текущего года. Окончание прошлого сезона Джиянов провёл в «Олимпике» в аренде, а летом прибыл в расположение «горожан», но практически не сыграл под руководством Сергея Юрана – у него всех один выход на поле в рамках Кубка России.

Напомним, что «Сокол» сейчас является одним из аутсайдеров Мелбет-Первой лиги – у команды 16 место турнирной таблицы на момент зимней паузы.

Ранее «Сокол» назвал имя нового главного тренера, который сменил Дениса Бояринцева.